PMA flagra homem provocando incêndio em terreno no centro da cidade

PMA Os Policiais conseguiram conter o fogo

Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização no perímetro urbano de Guia Lopes da Laguna e flagraram ontem (20) à tarde um homem incendiando a vegetação no terreno de uma residência, na região central da cidade, causando transtornos aos vizinhos.



A PMA chegou no momento em que o infrator provocava o incêndio na vegetação do terreno. Ele havia sido contratado para realizar a limpeza. O incêndio gerou muita fumaça, que dispersa no ar, prejudicou toda a vizinhança, que reclamou do problema.



Os Policiais conseguiram conter o fogo. O infrator (28), residente em Guia Lopes da Laguna foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 120,00. A multa levou em consideração o baixo grau de instrução e de poder aquisitivo do infrator.