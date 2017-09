PMA e PF prendem pescador profissional com 84 kg de pescado ilegal

Divulgação/PMA O pescador profissional recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizaram operação conjunta com Policiais Federais e apreenderam na sexta-feira (22), 84 kg de pescado, que eram armazenados e comercializados ilegalmente por um pescador profissional. O pescador capturava o pescado ilegal no rio Paraná, o armazenava e o comercializava.

No frízer, na residência do infrator, residente no Distrito de Porto Caiuá (Naviraí), havia exemplares de peixes das espécies dourado e pintado, sendo vários exemplares fora da medida permitida pela legislação. Havia exemplar de pintado com apenas 62 centímetros, quando a medida de captura prevista pela lei é de 85 centímetros para a espécie. O frízer e os peixes foram apreendidos.

O pescador profissional recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca e comercialização de produto da pesca predatória. A pena para este crime ambiental é de um a três anos de prisão. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.378,00 pela PMA. O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de ser periciado.