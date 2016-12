PMA de Mundo Novo fecha balanço com 94 autuações e mais de R$ 1 milhão em multas

O Grupamento de Policia Militar Ambiental de Mundo Novo fechou o ano de 2016 com 94 autos de infrações confeccionados contra empresas e pessoas físicas e R$ 1.053.006,00 em multas administrativas aplicadas. As ocorrências predominantes foram de pesca predatória, desmatamento e transporte ilegal de cargas perigosas.



Foram apreendidos por policiais da unidade: 24.945L e 12.334Kg de agrotóxicos; 247.272L de combustíveis e 959 baterias automotivas, que estavam em 16 veículos apreendidos com essas cargas perigosas. Além destes, foram apreendidos também, 50m³ de carvão nativo, 5 rifles de caça; 1973m de rede de pesca; 238 anzóis de galho; 20 espinhéis (petrechos proibidos); 47 varas de pesca; 15 embarcações e foram 27 animais silvestres. Foram realizadas ainda 37 vistorias que atenderam a requisições do Ministério Público Estadual.