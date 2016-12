PMA autua pescadores em R$ 1,4 mil por crime de pesca durante a piracema

A Polícia Militar Ambiental de Naviraí abordou um veículo com pescado e petrechos de pesca. O caso aconteceu na quarta-feira (28), em Naviraí. Dois homens afirmaram que estavam pescando no rio Teju.



De acordo com a assessoria, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos, com o material apreendido, à delegacia da Polícia Civil de Naviraí, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória.



A pena prevista para este crime é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 720 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.