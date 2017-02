PMA autua empresário em R$ 15 mil por lançamento de caçambas de entulho

Divulgação/Assessoria Homem foi multado

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande autuou um empresário proprietário de uma empresa de caçambas ontem (17) à tarde, devido à disposição inadequada de entulhos em perímetro urbano, em local inadequado.

O empresário, de 56 anos, depositava entulhos em um terreno localizado no bairro Itamaracá, sem autorização ambiental. No local havia 53 caçambas de entulhos que foram depositadas no terreno.



De acordo com a assessoria, o empresário afirmou que tem autorização da Prefeitura de Campo Grande, porém, não apresentou documentação. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 15.000.