PMA autua 36, apreende 743 kg de peixes capturados durante a piracema

Divulgação/Assessoria Multass atingiram R$ 64,5 mil em dois meses de operação

Nesta quinta-feira (5), o período da Piracema, completa dois meses, para proteção do período reprodutivo dos peixes, a Piracema. Até este segundo mês, a quantidade de autuados foi 63,6% superior ao segundo mês da operação passada.



O número de pescado apreendido foi 144% superior. Foram 743 kg de pescado apreendidos nesta e 304 kg até o segundo mês da operação passada. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 64.530,00 e R$ 54.140,00 durante o mesmo período à piracema passada.



A quantidade de petrechos de pesca ilegais, barcos e motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores. À exceção foi a quantidade de redes de pesca apreendidas, que foi 217% superior aos dois primeiros meses da piracema passada.



As pessoas autuadas e presas responderão a processo criminal e poderão, se condenadas, pegar pena de um a três anos de detenção (Lei Federal 9.605/1998). Além disso, a multa administrativa é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular (Decreto Federal 6.514/2008).