PMA apreende 800 litros de combustível contrabandeado em Corumbá

Divulgação/Assessoria Material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Policia Federal

A equipe da Polícia Militar Ambiental de Corumbá apreende um barco de alumínio atracado na baía do Tamengo, próximo ao Porto Geral do município, com 16 galões de combustível, totalizando 800 litros, produto era de contrabando da Bolívia.



Buscas foram realizadas pela Policia, para encontrar os responsáveis pela carga, porém ninguém foi identificado.

Este crime ambiental é previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998: (Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de um a quatro anos de reclusão).