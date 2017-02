PMA apreende 40 redes de pesca às margens do Rio Paraná

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Redes de pesca apreendidas

Policiais militares ambientais apreenderam equipamentos irregulares de pesca às margens do Rio Paraná, nesta sexta-feira (3). Os agentes fiscalizavam a região quando encontraram os produtos em acampamentos irregulares.



Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar Ambiental, 40 redes de pesca, medindo 1 mil metros, foram recolhidas. Até o momento não foram identificados nem encontrados possíveis infratores, umas vez que as barracas estavam abandonadas.



Os apetrechos não haviam sido armados e foram apreendidos pela PMA. As redes normalmente são usadas irregularmente por pescadores que deixam o material escondido e, na madrugada, para fugir da fiscalização, retiram os peixes capturados.