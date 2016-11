PM terá policiamento especial de 2 de dezembro a 8 de janeiro

divulgação/noticias.ms Secretário de Segurança, José Carlos Barbosa disse que objetivo é dar tranquilidade na época em que há mais dinheiro em circulação por conta do 13º salário

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul intensificará o esquema de segurança em Campo Grande de 2 de dezembro deste ano a 8 de janeiro de 2017 por conta da maior circulação de dinheiro e das festividades natalinas.

O esquema com aumento no número de policiais fazendo rondas ostensivas e preventivas contará com 1.300 homens e mulheres nas ruas, um aumento de 400 policiais, sendo 210 alunos cabos que estão realizando curso de formação na Academia de Polícia Militar. De acordo com o secretário de Segurança, José Carlos Barbosa, também haverá reforço no policiamento ostensivo e preventivo em Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

Na Capital, o esquema foi montado em parceria entre a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Conselhos Comunitários de Segurança.



Os locais escolhidos foram definidos por levantamento estatísticos realizados pela Polícia Militar, pelo serviço de inteligência e em consulta com as associações. Comandante da PM, o coronel Waldir Ribeiro Acosta garantiu que as unidades de área não medirão esforços para evitar furtos e roubos e garantir a segurança de todos os consumidores. “Por meio de policiamento a pé, rondas com viaturas quatro e duas rodas, daremos ênfase as áreas comerciais do centro e bairros por toda cidade”, disse.



O secretário de Estado e Justiça, José Carlos Barbosa, afirmou que o reforço do policiamento neste período tem o objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a segurança e bem estar da população durante o período de festas de final de ano. A tropa será apresentada no dia 3 de dezembro (sábado), às 9h, na Praça Ary Coelho, no centro da Capital.



Dentre os locais contemplados estão o grande centro e as principais avenidas dos bairros, como Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de bicicletas, motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado. (matéria editada às 9h11 para acréscimo de informações)