PM recebe denúncia e prende traficante de drogas e foragido da justiça

A Polícia Militar de Dourados recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e na tarde desta quarta-feira (1º) realizou a prisão em flagrante de um homem de 34 anos e ainda a captura de um foragido da justiça, de 31. A ação contou com apoio do Agência Local de Inteligência (ALI), Getam e Canil.

Divulgação/PM Droga era enterrada após ter sido comprada em Ponta Porã para depois ser revendida



De acordo com a PM, o primeiro homem era morador no bairro Estrela Porã e estaria enterrando drogas em uma mata que faz fundos com a residência. O fato, que foi denunciado, teve a confirmação da ALI após breve monitoramento.



Com a ajuda dos cães, os policiais entraram na mata e acabaram flagrando o acusado enterrando um balde contendo vários tabletes de maconha e uma balança de precisão. Os animais ainda encontraram mais baldes enterrados com drogas naquela localidade.



O acusado confessou que teria deslocado até Ponta Porã com o veículo palio, de cor branca, alvo da denúncia, e comprado a droga vindo a enterra-la após sua chegada. Em busca na casa do acusado foram localizações ainda uma Garrucha cal 22, 14 munições, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.309,00 em dinheiro, fruto da venda da droga.



A droga apreendida totalizou 41 tabletes de maconha e mais 105 troxinhas da mesma droga, somando aproximadamente 40 kg de maconha.



No endereço do acusado funciona uma conveniência e em abordagem ao local, foi encontrado o outro homem foragido da justiça. Ambos foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), sendo o primeiro homem autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.