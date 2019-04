PM prende mulher que abastecia “boca de fumo”

Tamanho do texto

Divulgação/PM Droga apreendida com valor estimado de cerca de R$ 20 mil

Policiais militares da Rádio Patrulha do 3º Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira (30) uma mulher de 39 anos que seria a fornecedora de drogas para uma “boca de fumo” em Dourados.

Após receber denúncia do “abastecimento” de droga, a equipe de inteligência da PM passou a monitorar a acusada e constatou que ela havia deixado droga na casa da sobrinha na Vila Industrial. Os policiais realizaram buscas no local, sob a supervisão da dona da casa, uma jovem de 20 anos, encontrado em cima do guarda-roupas e dentro de uma bolsa, várias porções de pasta base de cocaína, totalizando 1,040 kg da droga e ainda uma balança de precisão e uma nota de R$ 100.

A Jovem relatou aos policiais que desconhecia a existência da bola e que sua tia teria vindo a casa com o pretexto de pegar uma panela enquanto a mesma não estava na residência e poderia ter deixado aquele material.

Após várias diligencias os policiais localizaram a acusada em uma cada no Jardim Guanabara, não sendo localizado nada de ilícito naquela localidade.

A mulher já cumpre pena domiciliar pelo crime de tráfico de drogas e boa parte da família também responde pelo mesmo crime. Diante das evidências, a acusada foi encaminhada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), tendo o fato sido registrado como tráfico de drogas.