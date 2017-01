PM é preso por tráfico de drogas em Campo Grande

Sete pessoas, entre elas um Policial Militar, foram presas em flagrante na noite da última segunda-feira (9) por tráfico de drogas em Campo Grande. Segundo boletim de ocorrência, Caio Henrique Martins Lopes, de 21 anos, que se identificou como PM, estava na companhia de outras três pessoas no momento do flagrante, portando pouco mais de 3kg de drogas.



Grupo estava em uma lanchonete no bairro Aero Rancho quando foi abordado por uma equipe policial. No momento, Caio estava na companhia de um amigo e duas mulheres, sendo que as drogas estavam na bolsa de uma delas. Aos policiais, a suspeita informou que os entorpecentes foram trazidos de Ponta Porã, na fronteira do país com o Paraguai, por ela, o PM e outra mulher. Entre as drogas apreendidas no momento, pouco mais de 2kg de pasta base de cocaína e 1kg de cocaína.



Questionados sobre o veículo utilizado na ação, um dos envolvidos informou ter levado para uma residência indicada pelo policial militar, mas não soube informar o endereço exato. Em seguida o automóvel foi encontrado na avenida Gunter Hans, próximo ao Hospital Regional, com outros quatro ocupantes.



Na residência de um dos integrante ainda foram encontrados 234,8kg de maconha, 4,6kg de cocaína e dois veículos. Tudo foi encaminhado a Delegacia , especializada no crime.



PM

Também foram apreendidos uma arma de fogo calibre .40, juntamente com carregador e dezesseis munições intactas pertencentes à Polícia Militar de MS, que estavam em posse de Caio Henrique Martins Lopes. O caso está sendo acompanhado pelo 10º Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande.