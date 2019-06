PM apreende maior valor de droga no ano em Dourados

Divulgação/PM Droga foi apreendida pela Polícia Militar e tem valor estimado de R$ 100 mil

A Polícia Militar de Dourados realizou nesta terça-feira (4) a maior apreensão de drogas, em termo de valor de mercado, em 2019. Um jovem de 20 anos foi flagrado com mais de 5 kg de cocaína e pasta base de cocaína cujo valor estimado supera R$ 100 mil.



Em um trabalho em conjunto do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) e da Agência Local de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar, o acusado, conhecido como Jhon, foi localizado com a droga em uma quitinete no Jardim dos Estados no final da tarde de terça-feira.



As equipes, que já monitoravam o jovem devido diversas denúncias de venda de drogas na região, foram ao local indicado e perceberam quando o mesmo tentou fugir ao avistar a aproximação. Ele resistiu, mas foi abordado e encontrado 300g de pasta base de cocaína dentro da cueca.



Jhon relatou que estaria aguardando uma pessoa que levaria a droga e que teria outras porções na quitinete, sendo localizado pela equipe dentro de uma mochila que estava escondida dentro do fogão da casa, 6 tabletes de pasta base de cocaina, totalizando 4,9 kg da droga e ainda mais 2 tabletes de cloridrato de cocaina totalizando 1,3 kg.



O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), sendo o acusado autuado em flagrante pelo delegado plantonista.