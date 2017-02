Pistoleiros rendem populares em ginásio e atiram contra homem de 28 anos

Homem de 28 anos ficou ferido após ser baleado na noite desta terça-feira (21) em um ginásio da cidade de Aral Moreira, no sul de Mato Grosso do Sul. Dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e atingiram a vítima pelas costas.



Segundo boletim de ocorrência, Alex Sandro Ramires tentou fugir, mas foi perseguido pelos criminosos. Todas as pessoas que estavam na quadra de esportes no momento do crime foram obrigadas pelos suspeitos a deitarem ao chão.



Motocicleta usada pelos autores foi deixada nas imediações do ginásio. Após a ação, os suspeitos fugiram em outro veículo, dessa vez um carro modelo Gol de cor prata. Vítima foi atendida no hospital da cidade, com ferimentos na clavícula. Depois de receber alta, ele deixou a unidade de saúde e não foi localizado pelos policias para prestar esclarecimentos.



Veículo abandonado pelos criminosos estava sem placa, mas pelo chassi foi possível identificar seu registro da cidade de Ponta Porã. A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira onde o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.