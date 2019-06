PF volta a cumprir mandados em nova operação contra cigarreiros

Divulgação/PF Agenda e celular foram encontrados contendo a contabilidade do tráfico

Policiais federais de Naviraí realizam nesta quarta-feira (12) a segunda fase da Operação Pepper contra cigarreiros e buscam alvos no município mineiro de Piumhí. A ação conta com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis (MG).

Os quatro mandados de busca e apreensão e os três de prisão preventiva visam desarticular organização criminosa voltada à prática do contrabando de cigarros paraguaios e são decorrentes do resultado obtido na primeira fase realizada no dia 24 de abril. De acordo com a PF, as provas obtidas comprovaram a existência da organização criminosa e permitiram a identificação de outros envolvidos, servindo de fundamento para representação de novas medidas ao Juiz da 1ª Vara Federal de Naviraí.

Os policiais encontraram um caderno com anotações de marcas de cigarros e contabilidade, além de aparelhos celulares com vários cálculos.

Além das prisões e buscas, também foram deferidos pelo juiz o pedido de sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias dos investigados, já que foi apurado durante as investigações que os investigados ostentam patrimônio totalmente incompatível com as rendas e atividades declaradas.

Nesta terça-feira, a PF também realizou buscas e apreensões em Mundo Novo na Operação Contorno Norte, deflagrada no Paraná para desarticular esquema de cigarros contrabandeados do Paraguai.