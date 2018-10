PF apreende material de campanha do PT com Lula como candidato

Nesta terça-feira (2), a Polícia federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Mato Grosso do Sul, em desfavor do Partido dos Trabalhadores (PT). Os mandados foram expedidos pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) e tinham como objetivo, apreender todo o material de campanha que tivesse o ex-presidente Lula como candidato do partido à presidência. No mês passado, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu o partido de usar o nome de Lula como candidato.

Entre as cidades atendidas pela ação desta terça-feira estão, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Mundo Novo. Na capital, pelo menos três equipes da PF visitaram comitês e diretórios do PT em busca dos materiais irregulares.

Proibição

“Determino à Coligação “O Povo Feliz de Novo” e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação no rádio e na televisão”, assim decidiu o ministro Luís Roberto Barroso, no dia 9 de setembro.

A determinação de Barroso foi uma resposta ao Ministério Público Eleitoral que acusou o PT de descumprir a decisão proferida pelo TSE no dia 31 de julho, quando a Corte negou o pedido de registro de candidatura de Lula.

Confira fotos de parte dos materiais apreendidos: