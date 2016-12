Pescador profissional é preso por pesca durante piracema

Divulgação/PMA A PMA também encontrou com o infrantor um rifle calibre 22, com 13 munições, sem documentação

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu um pescador profissional na região de Nuara, no município de Dois Irmãos do Buriti, após o recebimento de denúncias de que ele estava praticando pesca durante a piracema à margem do rio Aquidauana. Na quinta-feira (29), uma equipe esteve no local e capturou o infrator por posse ilegal de arma e por armazenamento de pescado produto da pesca predatória.



Com o infrator, de 45 anos, foram sete exemplares de peixes da espécie cachara e um de pintado, pesando ao todo 39 kg, sem origem ou declaração de estoque, sendo o exemplar de pintado abaixo da medida permitida pela legislação. A PMA também encontrou um rifle calibre 22, com 13 munições, sem documentação. No momento da fiscalização, o infrator também utilizava uma motosserra sem Licença de Porte e Uso (LPU), o que se caracteriza como crime ambiental.



O pescador foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e saiu depois de pagar fiança de R$ 1.000,00. Ele responderá por crime ambiental de pesca e armazenamento de produto da pesca predatória e por crime de posse ilegal de arma. A pena para cada um dos crimes é de um a três anos de detenção. Também responderá por crime de uso de motosserra ilegal, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.



O infrator também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.4730,00 pelo pescado ilegal e em R$ 1.000,00 pelo uso da motosserra. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado. (com assessoria)