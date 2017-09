Pesagem de 3,3 toneladas de maconha achadas em caminhões dura 5h

Divulgação/PRF Foram apreendidos 3,3 toneladas de maconha em dois caminhões na MS-376

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante na manha desta segunda-feira (18), dois motoristas transportando toneladas de maconha dentro de caixas de hortifrútis, na carroceria de dois caminhões. A apreensão dos veículos ocorreu entre os municípios de Deodápolis e Ivinhema, na MS-376.



Dentro dos veículos havia quantidades imensuráveis de maconha e a Poilícia levou horas para fazer a pesagem da droga. Segundo a PRF, dentro do 1º caminhão, de cor branca, foram encontrados 1517,6 quilos da substância. Já no segundo, de cor azul, 1871,4 quilos, totalizando 3.389 quilos. A pesagem durou cerca de cinco horas.



Apreensão

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, na manha de hoje (18), a equipe da PRF atuava em fiscalização no contexto da Operação Égide-Fronteiras quando abordou o primeiro motorista, de 39 anos, que dirigia caminhão com placas de Paranavaí (PR).



Em razão do nervosismo e informações conflitantes apresentadas pelo homem, policiais realizaram buscas na carroceria do veículo e encontraram, em meio a caixas de hortifrútis, várias bolsas contendo tabletes de maconha.



Diante do flagrante, o traficante confessou que seguia viagem com motorista de outro caminhão, cor branca. Helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da PRF foi empenhado nas buscas pelo segundo criminoso, de 35 anos, que acabou detido ainda pela região.



Ele dirigia um caminhão com placas de Presidente Epitácio (SP) que também estava com a carroceria lotada de tabletes de maconha, dentro de caixas de hortifrútis.



Os dois presos, segundo a polícia, confessaram que pegaram os carregamentos do entorpecente na fronteira com o Paraguai e receberiam determinado valor em dinheiro para levá-los até o estado de São Paulo.