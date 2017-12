Período de celebração do Natal registra mortes e tráfico em rodovias de MS

Divulgação/PRF Operação Integrada Rodovida em todo o país se estenderá até o dia 18 de fevereiro

Divulgação/PRF ...

O excesso de velocidade foi a principal infração registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 1.147 veículos foram flagrados transitando acima do limite permitido. Entre os casos mais graves registrados pela polícias, os motoristas trafegavam a 175 km/h e 168 km/h. mesmo tipo de ação também foi realizado nas rodovias estaduais. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quase 1,5 tonelada de droga foi apreendida, 57 mandados de prisão foram cumpridos e 15 armas de fogo foram apreendidas.

Com foco na redução no número de acidentes, especialmente os mais graves, a PRF fiscalizou 2.549 veículos e 2.598 pessoas nos mais de 3.670 km de rodovias federais em quatro dias da operação Rodovida no período do Natal.

Segundo balanço divulgado na tarde desta terça-feira (26), foram registrados três acidentes graves, sendo que duas pessoas morreram depois de serem socorridas para unidades de saúde. Também foram registrados 20 acidentes com feridos e 30 vítimas até a divulgação dos dados.

A PRF iniciou à 0h do dia 22 a Operação Integrada Rodovida em todo o país, que se estenderá até o dia 18 de fevereiro, contemplando período com maior fluxo rodoviário (comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e Carnaval). Nos quatro dias de operação do Natal, foram realizados 1.638 testes do bafômetro. Deles, 42 motoristas foram autuados e 10 acabaram presas.

Os flagrantes de ultrapassagens proibidas somaram 173 autuações. Já pela falta do uso de cinto de segurança e cadeirinha 76 motoristas foram autuados. Delas 48 passageiros estavam, sem o cinto de segurança e 20 crianças sem a cadeirinha ou equivalente.

Também foram recolhidos 75 veículos neste período de festas, e entre eles, 26 foram liberados, após solucionada a irregularidade.

Divulgação/PRF Com foco na redução no número de acidentes, especialmente os mais graves, a PRF fiscalizou 2.549 veículos

Rodovias estaduais

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul o balanço das ações realizadas entre 18 a 24 de dezembro, período em que foi desencadeada a operação Boas Festas, direcionada às rodovias estaduais.

Confira os resultados:

Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) – 33

Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito 248

Armas de fogo apreendidas – 15

Capturas de foragidos (mandados de prisão cumpridos) – 57

Pessoas conduzidas às delegacias – 419

Notificações ambientais – 12

Autos de infração de trânsito lavrados – 1.747

Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) – 1.325,8 kg