Pedreiro é atacado pelas costas e esfaqueado enquanto trabalhava

Pedreiro, de 41 anos, foi esfaqueado enquanto trabalhava em obra na rua Juviano Medeiros, no Centro de Rio Brilhante, nesta terça-feira (26).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima foi surpreendida pelas costas por dois homens, cada um com uma faca. O pedreiro foi ferido com cortes no pescoço e braço. Ele foi socorrido e levado para hospital da cidade e em um dos ferimentos precisou levar cinco pontos.

O motivo da tentativa de homicídio foi passional. O pedreiro teve um relacionamento com a ex-companheira de um dos autores que teria agido por vingança. Nenhum suspeito foi preso e o caso segue em investigação.