Paulista é autuado em R$ 24 mil por desmatamento

Divulgação/PMA Desmatamento ocorrera entre 2013 e 2015

Um pecuarista paulista foi autuado em r$ 24 mil por desmatamento. O crime foi descoberto através de imagens de satélites durante a operação Cervo-do-Pantanal em Coxim. O autor apresentou uma autorização eletrônica (AE) retirada no site do órgão ambiental estadual, no ano de 2012, porém, as imagens de satélites deixam clara a existência anterior de floresta no local e o desmatamento ocorrera entre 2013 e 2015.

Conforme a assessoria da Polícia Militar Ambiental, no local foi plantada pastagem. A madeira produto do desmatamento não estava mais na fazenda. A licença de limpeza só permite a derrubada de arbustos, com diâmetro abaixo de 32 centímetros na altura do peito (Circunferência a altura do Peito - CAP, que é considerada a 1,30 metros de altura da vegetação), com uso de roçadeiras ou foices.

As licenças são retiradas online no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), para facilitação aos proprietários rurais, em razão de serem atividades de baixo impacto, porém, alguns proprietários aproveitam para realizar desmatamentos e tentam justificar com essas autorizações. As atividades foram interditadas.