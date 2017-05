Patrulha rural encontra bezerro em porta-malas de carro

Celso Daniel/TVC Bezerro da raça nelore que estava sendo carregado vivo e sedado dentro do porta-malas

Uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagoas conseguiu apreender um bezerro da raça nelore que estava sendo carregado vivo e sedado dentro do porta-malas de um carro. O caso ocorreu na região do distrito de Véstia, próximo a Selvíria.



Segundo as informações da polícia, a patrulha estava fazendo rondas pela região quando um veículo em alta velocidade foi visto trafegando pelas ruas. O VW/Gol foi perseguido pela patrulha até a BR-158, onde os condutores abandonaram e fugiram.



Em revista ao automóvel, surpresa, os policiais encontraram o bezerro dentro do porta-malas, além disso, uma seringa e uma ampola de medicamento veterinário que supostamente foram usados para sedar o animal.



O automóvel então foi apreendido e levado a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria e os condutores não foram localizados. O bezerro, após algumas horas reagiu ao sedativo e foi amarrado no pátio da delegacia.



O registro estava sendo feito pela equipe na delegacia de policia, quando uma mulher compareceu ao local alegando que o carro era de propriedade do irmão dela e que a documentação do veículo estava atrasada. Questionada sobre o bezerro ela não soube explicar o ocorrido.A polícia agora aguarda que o proprietário compareça para registrar o boletim de ocorrência de furto.