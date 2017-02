Pastor é detido suspeito de estuprar criança em Três Lagoas

Pastor, de 58 anos, de uma igreja evangélica foi detido suspeito de estuprar uma criança. O caso aconteceu no fim de semana, em Três Lagoas, região do Bolsão. Os abusos acontecem desde os 13 anos de idade da vítima.



A família denunciou o caso, de acordo com informações do Minuto MS. O pastor dava dinheiro para a criança não com a ninguém o que estava acontecendo. O homem foi detido na igreja onde realizava as pregações.



A criança passará por exames de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML), para comprovar se existiu abuso. O suspeito foi indiciado e responderá pelo crime de estupro vulnerável. Poderá pegar de oito a 15 anos de prisão, se condenado.