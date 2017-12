“Papai Noel” tenta beijar menor de idade a força

Um homem vestido de Papai Noel tentou beijar uma menor a força, na tarde de sábado (23). O ato teria acontecido em frente a um comércio na região central de Sidrolândia. As informações são do Sidrolandia News.

De acordo com informações postadas por uma jovem no Facebook, o Papai Noel” estava na calçada entregando bala e tirando foto com as crianças. Em determinado momento, ele puxou a criança a força e tentou a beijar na boca a força.

Segundo a postagem, a criança ficou assustada e relatou aos pais. A polícia foi acionada, mas quando chegaram o Papai Noel já havia deixado o local.