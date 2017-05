Tamanho do texto

Alison Silva Espeto usado pelo jovem para ameaçar o pai

Um adolescente de 16 anos ameaçou os pais com um espeto de ferro na cidade de Coxim, a 274 km da capital. Tudo porque ao chegar a casa e não encontrar carne como “mistura” para a janta, motivo que deixou o jovem furioso.

Foi então que começaram as ofensas com "palavrões" contra a mãe. Quando o pai veio intervir, para acalmar a situação, foi ameaçado pelo próprio filho com um espeto de ferro.



A mãe então acionou a polícia militar, ao delegado o pai disse que o filho é muito agressivo e estava naquele estado porque possivelmente estava sobre o efeito do uso de drogas. A mãe e adolescente foram encaminhados a delegacia, ouvidos e liberados.