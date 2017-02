Pai procura polícia para denunciar filho com mandado de prisão em aberto

Homem de 40 anos procurou a Polícia Civil de Coronel Sapucaia, região sul de Mato Grosso do Sul, na noite de quarta-feira (8), para denunciar o próprio filho. Cansado de ser agredido pelo jovem de 24 anos, a vítima informou a localização do filho, que tem um mandado de prisão em seu nome.



Segundo boletim de ocorrência, Maximar Santos Scheffer, é procurado pelo crime de tráfico de drogas, conforme mandado expedido pela 1º Vara Criminal da cidade de Cachoeira Alta, interior de Goiás. Policiais civis foram até o endereço citado pelo comunicante, com apoio da Polícia Militar, localizando o fugitivo.



Assim que localizou os policiais, o jovem fugiu correndo, pulando muros das casas vizinhas, impedindo de ser capturado. Maximar chegou a efetuar cerca de três tiros contra os agentes, no momento em que foi lhe dado ordem para parar.



Jovem conseguiu fugir. Aos policiais, o pai do autor revelou que o filho já lhe agrediu diversas vezes e que estava cansado de ser maltratado. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.