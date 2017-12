Pai e filho morrem em acidente

Antonio Carlos Nove pessoas se envolveram no acidente

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na MS-080, entre Campo Grande e Rochedo. Dois carros colidiram na manhã de sábado (23).

O acidente mobilizou unidades de socorro dos dois municípios. Nove pessoas teriam se envolveram no acidente, ocorrido no KM-56 da rodovia.

Pai e filho, que estavam em um Pálio envolvido na colisão, morreram no local antes da chegada do socorro. Outras cinco pessoas estavam em uma pick-up.

De acordo com informações do Correio do Estado, o pai dirigia o carro e o filho estava atrás do banco do motorista. A esposa, que estava no banco do passageiro, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A namorada do jovem, que também estava no veículo, foi levada por populares para Rochedo.

O motorista da Strada ficou preso nas ferragens, em estado grave. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande pelos bombeiros. Outros três ocupantes da pick-up foram levados por uma ambulância de Rochedo para o hospital da cidade.

O quinto passageiro do veículo estava estável e aguardava chegada de mais uma viatura dos bombeiros para ser encaminhado a uma unidade de saúde.