Ossada de jovem desaparecido é encontrado

Divulgação/Polícia Militar Corda foi encontrada e estava amarrada logo acima da ossada

Ao ir catar lenha um homem de 33 anos, encontrou os restos mortais de André Arza Pinto, 26 anos, desaparecido há quase um ano. O achado aconteceu no domingo (18) em um local de difícil acesso,no Conjunto Piúva, município de Corumbá.



A ossada foi achada por um homem de 33 anos que vive na área, no momento em que saiu para catar lenha, por volta das 16h45. Segundo o site Diário Online, ele sabia do desaparecimento, desceu o morro e avisou os familiares. A irmã, 31 anos, e o marido dela, reconheceram as vestimentas, botas, chapéu e a mochila, onde estava o documento de André Arza.



Uma corda amarrada em uma árvore também estava logo acima da ossada. O cunhado de André relatou que ele tomava conta de um sítio naquela região e a última vez que os familiares o viram, foi em setembro de 2018. A Polícia Militar foi acionada e o local isolado para o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil e o caso será investigado.