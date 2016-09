Operação Xavante contabilizou prejuízo de R$ 200 mil após ações na Fronteira

A operação Xavante realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) com ações de combate aos crimes da fronteira foi realizada nas cidades de Bela Vista, Jardim, Nioaque e neste final de semana foi finalizado na cidade de Maracaju.





Divulgação/DOF Após operações o prejuízo foi estimado em mais R$ 200 mil

O fim das operações resultou na captura de dois foragidos da justiça, na apreensão 80 quilos de maconha, 1 pistola calibre 380 e 15 munições, apreensão de 2 veículos, 350 pacotes de cigarro e 43 pneus, divididos em 4 ocorrências distintas e na prisão de 1 pessoa por tráfico de drogas. O prejuízo foi estimado em mais R$ 200 mil.



“A operação XAVANTE, nesta fase que enfatizou a região de Maracaju, atingiu os resultados esperados e saturou a região que no meio policial é conhecido como um dos grandes corredores do narcotráfico e do contrabando de cigarro na região sul, fato que ficou explicito pelas apreensões ocorridas durante a operação”, relatou o Coronel Ary Carlos Barbosa, diretor do DOF.