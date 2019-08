Operação tem 13 presos em 15 dias

Divulgação/Nova News Estabelecimento comerciais também foram vistoriados

Dados referentes ao período de 01 a 15 de agosto, dão conta que os policiais da Força Tática abordaram 67 veículos e recuperaram 01 que havia sido furtado. Ao todo, 265 pessoas foram abordadas, resultando nas 13 detidas.



Em um período de 15 dias, a equipe da Força Tática do 8° Batalhão da Polícia Militar encaminhou 13 pessoas para a Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina. De acorod com o site Nova News, seis mandados de prisão foram cumpridos. Foram registrados 14 boletins de ocorrência e 12 de atendimento, ou seja, aqueles que não resultaram em ocorrência, mas que foram atendidos pela equipe. Ainda de acordo com as informações, 15 estabelecimentos comerciais foram vistoriados durante o período.