Operação Sevandija é deflagrada pela Polícia Federal e Gaeco

Na manhã desta quinta-feira (1º) a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco) deflagraram a Operação Sevandija em Mato Grosso do Sul e São Paulo.



A operação que quer dizer “pessoa que vive à custa alheia” está cumprindo mandados judiciais que dizem respeito à apuração de crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência na prefeitura da cidade. O valor das fraudes em licitações já chega aos R$ 203 milhões.



As investigações foram realizadas pela PF e Gaeco no início de julho de 2015, baseadas nas informações de supostas fraudes em setores da prefeitura, Câmara Municipal e de órgãos públicos no Estado de São Paulo e em Mato Grosso do Sul.



Nesta manhã foram cumpridos simultaneamente 13 mandados de prisão temporária, 17 mandados de condução coercitiva e 48 mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura (Palácio do Rio Branco), em gabinetes na Câmara Municipal, na Secretaria Municipal de Educação, na sede da Administração Municipal em Ribeirão Preto.



E também na Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto (Coderp) e da autarquia Departamento de Águas e Esgoto de Ribeirão Preto (Daerp), além de empresas privadas sediadas em Ribeirão Preto, Santos e Campo Grande.