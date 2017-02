Operação no Pantanal flagra trabalhadores em condições precárias

Divulgação/PRF Espaço onde trabalhadores eram mantidos sem condições

Quatro trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão em uma fazenda no Pantanal, na tarde de quarta-feira (8). Uma operação especial denominada “Shemot” foi deflagrada na região, possibilitando que os funcionários fossem encontrados.



De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, todos exerciam trabalhos manuais no campo, mas não haviam condições de trabalho no local. Os trabalhadores estavam sem água potável, alimentação adequada, nem mesmo alojamento, apenas barracos improvisados com lona.





Divulgação/PRF Operação contou com trabalho aéreo

Ação foi uma parceria entre Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (SRT/MS), Polícia Militar Ambiental (PMA) e Polícia Civil.



Como a região é de difícil acesso, foi realizada uma força tarefa, com apoio aéreo fornecido pela PRF.



Ações

Operações para combater trabalho escravo em Mato Grosso do Sul estão sendo realizadas desde o dia 28 de janeiro. No dia 30 do mês passado, 11 trabalhadores em condições análoga à escravidão foram flagrados em uma fazenda de Bataguassu, município localizado na divisa com o estado de São Paulo.