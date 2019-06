Operação “Não mataras” teve 100% de êxito

Tamanho do texto

Divulgação Policiais consideraram sucesso a Operação realizada em conjunto com Garras

No final da manhã desta teça (11), em Três Lagoas comandante do 2 Batalhão da PM junto das demais autoridades participantes da Operação deram uma coletiva, na qual falaram que a operação realizada teve 100% de sucesso, com todos os mandatos cumpridos.

Foram mais de sete bairros envolvidos sendo que a maioria dos mandatos foram cumpridos no Novo Oeste.

Os moradores desde a madrugada viram diversos policiais nas ruas, carros da PM circulando em alta velocidade com o objetivo de cumprir a Operação “Quinto Mandamento = não mataras”, que reuniu policiais militares, agentes da Polícia Civil, um helicóptero e policiais com cães treinados.

Cerca de 100 policiais civis e militares estão nas ruas de Três Lagoas desde as 6h desta terça-feira em mais uma operação contra a criminalidade na cidade. Durante a coletiva o delegado destacou que há mais de meses estavam organizando de forma secreta esta importante ação.

Os policiais cumpriram todos os mandados judiciais de prisão e de condução coercitiva, relacionados a um homicídio e duas tentativas de crime contra a vida.