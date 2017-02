Operação do Gaeco mira funcionários fantasmas em Câmara Municipal

Tamanho do texto

Desde às 6 horas da manhã desta quinta-feira (9), Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) está em Iguatemi, a 474 km da Capital, desenvolvendo a Operação Ponto Certo.



Gaeco está na Câmara Municipal de Iguatemi para apurar a existência de funcionários fantasmas, com fraude na folha de pagamento com servidores que receberiam sem trabalhar.

Realizada em parceria com investigação da Promotoria de Iguatemi, a operação também busca crime de peculato e falsidade ideológica.

A Operação Ponto Certo que está sendo coordenada pela Promotora de justiça Cristiane Mourão, com parceria do Promotor de Justiça de Iguatemi Thiago Barbosa da Silva e conta com 10 policiais militares.