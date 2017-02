Operação de carnaval vai intensificar fiscalização contra condutores embriagados

Divulgação/Assessoria

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) iniciará na manhã da próxima sexta-feira (24) a operação “Carnaval 2017”, que vai aumentar as fiscalizações nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, durante o feriado prolongado. Neste período, foliões que pegarem estrada após ingerirem bebidas alcoólicas, vão estar na mira dos agentes.



Com objetivo de tornar as rodovias mais seguras e evitar acidentes, especialmente com vítimas fatais, radares móveis e bafômetros vão ajudar a intensificar o trabalho dos policiais. As fiscalizações nas estradas do estado terão início na sexta e vão até às 18h da quarta-feira de cinzas, 1º de março.



“Nós vamos atuar nas 10 bases do Estado. Todas elas estarão reforçadas. Nos locais onde o Carnaval é grande, como Corumbá, Fátima do Sul, Paranaíba, Jardim e Bonito, nós vamos ter ações também voltadas para o evento”, relatou o comandante da PRE, Hélio Gauto.



Serão usados 10 aparelhos para teste do bafômetro nas 10 bases da PRE. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado é de R$ 2.934,70 e o condutor pode perder o direito de dirigir.