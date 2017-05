Divulgação/Assessoria Operação da Polícia Rodoviária Federal no interior prende 128 pessoas e 10 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Primeira Etapa da Operação Cáucaso, focada nas ações de Combate ao Crime na Fronteira (Sul) do Estado do Mato Grosso do Sul, em continuidade dos resultados operacionais obtidos em 2016 e 2017. As delegacias da PRF em Dourados e Naviraí foram contempladas pela Operação, entretanto as Ações de Combate a crimes de fronteira ocorreram em todo o Estado.



A PRF deslocou para a região policiais de Grupos Especializados no Combate ao Crime, além de Grupos de Patrulhamento Tático, Operações Especiais, Divisão de Operações Aéreas (Aeronave Bell 407), Policiamento com Motocicletas, Projeto SAPRP (aeronaves policiais remotamente pilotadas - drones), além de viaturas e equipamentos de eficiência policial.



Foram desenvolvidas ações ostensivo-repressivas de combate à criminalidade na região fronteiriça, especialmente no enfrentamento às quadrilhas especializadas em contrabando e descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo e furto de veículos, além de outros crimes transfronteiriços.

A Operação contribuiu para a redução da criminalidade e da violência na região, aumentando a percepção de segurança dos usuários nas áreas de interesse da União em todo Estado.



O resultado obtido durante a Operação Cáucaso deve aumentar os números do órgão referentes a apreensões e prisões envolvendo crimes relacionados a região de fronteira. Com o final da primeira etapa desta Operação, Ações Coordenadas dentro do Planejamento de Operações da Polícia Rodoviária Federal deverão dar continuidade ao trabalho de combate ao crime que envolvam a Região.



BALANÇO OPERACIONAL – OPERAÇÃO CÁUCASO

Durante os primeiros 14 (quatorze) dias da Operação Cáucaso a Polícia Rodoviária Federal registrou os seguintes números de apreensões e prisões na Região da Operação:

Drogas:

MACONHA – 6.828.820 Kg (6,8 Toneladas)

COCAÍNA – 1 Kg (um quilograma)



Contrabando:

CIGARROS (maços) - 453.500 unidades



Veículos apreendidos, recuperados e adulterados:

VEÍCULOS: 55 (cinquenta e cinco) unidades



PRESOS: 48 pessoas presas



BALANÇO OPERACIONAL EM EM TODO O MATO GROSSO DO SUL:

Durante a Primeira Etapa da Operação Cáucaso as 10 (dez) Delegacias da Superintendência Regional da PRF em Mato Grosso do Sul desenvolveram ações de enfrentamento ao crime, utilizando efetivos locais e Grupos Especializados. Em todo o Estado o resultado das Ações de Combate ao Crime resultaram em:



Drogas:

MACONHA – 10.570.645 Kg (10,5 Toneladas)

COCAÍNA – 417,3 Kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos gramas)



Contrabando:

CIGARROS (maços) - 593.500 unidades



Veículos apreendidos, recuperados e adulterados:

VEÍCULOS: 97 (noventa e sete) unidades

Pessoas presas: 128