Operação da PF contra fraudes na Prefeitura de Três Lagoas

Fraude é referente ao ano de 2015 a 2017

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Atalhos em combate a fraudes a licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. a investigação mostrou ilegalidade em três procedimentos licitatórios relacionados ao transporte escolar, com recursos federais oriundos do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE). A operação aconteceu na última terça-feira (28).

Conforme a assessoria da PF, estão sendo cumpridos 21 mandados busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Três Lagoas/MS, nas cidades de Campo Grande, Naviraí e Três Lagoas, além de Municípios no Estado de São Paulo: em Luís Antônio e Americana.

Alguns dos alvos da operação são a empresa Crisptur com sede na cidade de Luis Antonio/SP e filial em Três Lagoas/MS e o escritório de contabilidade Satelite II e a Prefeitura de Três Lagoas.

13 pessoas foram para a delegacia

As fraudes nas licitações e nos contratos referem 2015 a 2017. As licitações e contratos públicos sob investigação alcançaram cerca de R$ 12 milhões, sendo que até o momento já foi identificado sobrepreço contratual de aproximadamente R$ 1,6 milhão, em razão dos direcionamentos.

A operação identificou agentes públicos, empresários e particulares que participaram do direcionamento dos certames para que estes fossem vencidos por empresas pré-estabelecidas, sendo objeto da investigação a identificação de cada responsável pelas atividades delitivas.

Além do cumprimento dos 21 Mandados de Busca e Apreensão, 13 investigados foram intimados para comparecerem às Delegacias da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul e em São Paulo para prestarem esclarecimentos sobre os fatos investigados.

Nome - A operação recebeu o nome de “ATALHOS” em alusão a um caminho mais curto, porém igualmente ilegal, entre o objeto da licitação, a prestação de serviços de transporte escolar e as fraudes praticadas pelos investigados para burlar os processos e superfaturar os contratos com a Prefeitura.