Operação contra o tráfico prende quatro pessoas em Aquidauana

PMMS/Divulgação Policiais apreenderam porções de drogas, tabletes e objetos, junto aos suspeitos

Equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar, realizaram uma série prisões durante uma operação com bons resultados para a segurança dos moradores da comunidade da região de Aquidauana. Dentre os inúmeros trabalhos realizados, quatro pessoas foram presas, acusadas de envolvimento com compra e venda de drogas.

Após a suspeita da equipe de Força Tática de um a intensa movimentação de pessoas e veículos nas proximidades de uma residência localizada no Bairro Guanandy, a equipe policial abordou um motociclista, de 39 anos, que inicialmente tentou, sem sucesso, fugir da guarnição de serviço. Com ele foi encontrado uma porção de maconha.

Posteriormente, um casal, também em uma moto, foi abordado pelas equipes de Força Tática e Radiopatrulha de Anastácio, assim que entraram em uma residência localizada na Vila Trindade. A suspeita foi por conta da atitude do condutor, de 28 anos, em mudar abruptamente de direção assim que viu os policiais, e da passageira, de 27 anos, em levar consigo uma mochila nas costas. Após buscas no local onde pararam, as guarnições encontraram cinco tabletes de maconha, pesando aproximadamente dois quilos.

Dando continuidade as ações, a equipe de Força Tática ainda abordou um veículo com dois ocupantes, após perceber que um deles tentou dispensar um cigarro de maconha no chão, assim que percebeu a aproximação da viatura. Ao ser questionado sobre a droga, o homem, de 19 anos, disse ter comprado a droga do colega que estava com ele no veículo. Já na residência do vendedor, de 58 anos, os policiais encontraram outras porções de maconha, bem como papelotes do mesmo produto.

Pelos crimes cometidos, todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia de polícia local, juntamente com as drogas apreendidas, para as providências necessárias.