Operação Cidade Morena é realizada pela Polícia Militar Rodoviária

Divulgação/PMR Policiais realizaram três dias de operação nas rodovias de MS

Na manhã desta segunda-feira (29) a Polícia Militar Rodoviária finalizou a Operação Cidade Morena que teve início no último dia 26 com policiamento rodoviário realizado com ações nas nove Bases Operacionais da região.





Para realizar a operação foi necessário o efetivo do 14° Batalhão de Policia Militar Rodoviária na fiscalização de aproximadamente 15 mil quilômetros de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.



O objetivo da operação foi fiscalizar as rodovias próximas a cidade de Campo Grande que devido ao feriado em comemoração a seu aniversário teve um aumento significativo no fluxo de veículos nesse período.



No final da operação os agentes vistoriaram 1,3 mil veículos, foram registradas 118 autos de infração de trânsito, 31 documentos foram recolhidos, foram quatro veículos apreendidos, 1 veículo recuperado e um mandado de prisão cumprido.