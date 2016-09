Operação Caldeirão: PF cumpre vinte e seis mandados de busca e apresão, sendo 15 em MS

Logo no início da manhã desta sexta-feira (9) a Polícia Federal cumpre 26 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. O mandados são para prender suspeitos que fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas interestadual.



Conforme informações do G1 do Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul da PF cumpre 15 mandados, e nessa manhã agentes foram até uma residência, acompanhados de um chaveiro para adentrarem no local.



A investigação, intitulada Operação Caldeirão, está sendo realizada há pouco mais de um ano para prender criminosos que atuam no transporte de entorpecentes que saem de MS, passando por Goiás com destino ao Distrito Federal. Já foram realizados oito flagrantes, 17 pessoas presas, foram apreendidos 5,7 mil kg de maconha e 10 kg de cocaína, desde o início das investigações.



Os mandados deflagrados na manhã desta sexta-feira (9) foram expedidos pela 8ª Vara Criminal de Goiânia (GO), a fim de cumprir os 26 mandados de busca e apreensão, bloqueio de imóveis, 23 carros apreendidos e bloqueio de contas bancárias.