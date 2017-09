Ocupantes de caminhonete são presos com pistolas 380

Divulgação/PRF As duas pistolas foram encaminhadas à Polícia Civil

Dois homens que ocupavam uma caminhonete S10 foram presos em flagrante, nesta terça-feira (26), durante fiscalização de policiais rodoviários federais, no quilômetro 33 da BR-163, em Eldorado.



Segundo informações da instituição policial, as armas foram encontradas depois que os ocupantes da S10, placas de Jaraguá do Sul (SC), foram abordados para vistorias de rotina. O motorista, de 32 anos, tinha na cintura uma pistola calibre 380, com 15 munições. E, o passageiro, 35, estava com outra arma do mesmo modelo, com 10 munições. Também foram apreendidos dois carregadores com 13 munições em cada um.



Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, apresentaram o registro das armas. No entanto, nenhum deles tem autorização para o porte das armas.



O veículo, armas, munições e os dois presos foram encaminhados à Polícia Civil de Eldorado.