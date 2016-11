Núcleo de Inteligência da Fronteira poderá ser ativado em dezembro na Capital

Paulo Fernandes O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em ação no Parque dos Poderes

Integrando várias forças policiais, o Núcleo de Inteligência da Fronteira, em Campo Grande, poderá ser ativado já em dezembro. A informação é do próprio governador Reinaldo Azambuja, que participou neste sábado (26) da Caminhada do Servidor, no Parque dos Poderes.



Reinaldo tratou do assunto em uma audiência com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, na última quinta-feira. “Ontem [25] o Celso [Periole, que é o secretário Nacional de Segurança Pública] já ligou para o [secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública] José Carlos Barbosa para iniciar as tratativas para iniciar ainda em dezembro esse primeiro núcleo de inteligência da qual vai fazer parte a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar para fazer uma integração do serviço de inteligência”, contou o governador.



O chefe do Executivo disse ainda que o governo federal irá reforçar as seguranças das fronteiras por meio da Força Nacional. Segundo ele, o Ministério da Justiça publicou uma portaria para a chamamento de policiais da reserva para a ativa para fazer a Força Nacional passar de 1.500 homens para 7 mil.



QUESTÃO INDÍGENA

Reinaldo também conversou com o ministro ao lado do presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Maurício Saito, sobre a questão fundiária indígena. O ministro afirmou que o governo está preparando uma pauta com o presidente Michel Temer para regularizar a questão e tentar “distensionar” o assunto, principalmente em relação às invasões de terras.