Nesta manhã Bulmai retornou a carceragem da Polícia Federal de Curitiba

Na manhã desta segunda-feira (6) o pecuarista sul-mato-grossense, José Carlos Bumlai, retornou para a carceragem da Polícia Federal de Curitiba após determinação do Sergio Moro, que é responsável pelas investigações da Operação Lava Jato.





Alan Marques/FolhaOnline/Reprodução Bumlai é suspeito de ter contraído um empréstimo de R$ 12 milhões junto ao Banco Schahin

A prisão preventiva de Bumlai foi decretada em novembro de 2015 pelas investigações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, quando a 21ª fase da Operação Lava Jato era realizada pela justiça. Já em março deste ano o pecuarista teve a prisão domiciliar deferida por conta do tratamento de um câncer.



Por alegar que os atestados apresentados para justificar a prisão domiciliar são vagos e não trazem previsão de alta, Moro ordenou que Bumlai reapresentasse à carceragem da Polícia Federal de Curitiba.



Bumlai, que é apontado pelos investigadores como amigo pessoal do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, é suspeito de ter contraído um empréstimo de R$ 12 milhões junto ao Banco Schahin com o objetivo de financiar gastos do PT.