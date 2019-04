Mulheres são presas com drogas em ônibus a caminho de SP

Divulgação/DOF Droga apreendida pelos policiais do DOF na ação realizada em um ônibus

Duas jovens de 20 anos foram presas em flagrante e, Dourados pelos Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no final de semana transportando drogas em um ônibus que saiu de Ponta Porã.



De acordo com a nota encaminhada pelo DOF, três bagagens com vários volumes prensados de uma substância orgânica, aparentemente maconha, com peso total 28 kg foram apreendidos na ação.



As mulheres disseram que foram contratadas para pegar a droga em Ponta Porã e entregar na cidade de Santa Fé do Sul (SP).



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde as duas mulheres foram autuadas em flagrante por Tráfico de Drogas e permanecerão à disposição da Justiça.