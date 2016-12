Mulheres brigam e policial é morto com tiro

Deurico/Capital News Homem chegou a ser socorrido

Márcio Correia Ferreira, soldado da Polícia Militar, foi morto com dois tiros um deles no coração. O caso aconteceu durante briga de mulheres, na madrugada desta sexta-feira (30), em frente a conveniência na rua Brilhante, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.



As pessoas estavam bebendo, enquanto isso as mulheres que estavam com o militar e o assassino começaram a discutir. De acordo com o boletim de ocorrência, os homens entraram na briga e começaram a lutar.



O suspeito tirou a arma do policial e começou a disparar. Após a tragédia o casal fugiu. O soldado foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, mas não resistiu.



Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.