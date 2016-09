Mulher tenta fugir de assaltantes e é atingida por três tiros

Momentos de terror marcaram o fim da tarde de duas mulheres enquanto caminhavam pela rua Raimundo Ferreira da Silva, na Vila Aimoré, em Campo Grande após serem vítimas de disparos de arma de fogo.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima e sua irmã estavam caminhando na via quando foram surpreendidas por dois jovens que anunciaram assalto. Os mesmo estavam com uma arma de fogo em mãos e obrigaram as vítimas a passar os celulares.



No momento da ação uma das vítimas tentou correr dos assaltantes, porém foi atingida por três tiros que atingiram o abdômen e a perna esquerda da mulher. Depois dos tiros disparados os suspeitos fugiram do local, mas não foram encontrados pelos policiais. Já a vítima foi encaminhada o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Aero Rancho.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga como tentativa de latrocínio e roubo seguido de morte na forma tentada.