Mulher tem nariz quebrado após se negar a ficar com homem

Mulher de 29 anos precisou ser internada na madrugada desta quinta-feira (23) após ser agredida por se negar relacionar-se amorosamente com um homem. A suspeita é de que a vítima tenha quebrado o nariz. Caso aconteceu por volta das 2h40, em Nova Andradina.



Segundo boletim de ocorrência, suspeito identificado apenas como Luciano, agrediu a vítima desferindo socos, chutes e joelhadas contra ela. Mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional do município para realização de exames.



Suspeito fugiu do local tomando ignorado logo após a agressão. Polícia Civil da cidade está empenhada em localizar o autor que responderá por lesão corporal dolosa. Caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.