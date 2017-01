Mulher se identifica como PRF após atirar em via pública

Mulher identificada como Paula Fernanda de Oliveira Marreco, de 22 anos, foi presa em flagrante na noite deste último domingo (08) após efetuar disparos com arma de fogo no meio da rua Pontalina, no bairro Universitário, em Campo Grande. Aos policiais, a jovem teria se identificado como policial rodoviária federal (PRF).



Segundo boletim de ocorrência, a suspeita teria efetuado um primeiro disparo contra um homem identificado apenas como Deivisson, que em seguida atirou no carro de Paula com a mesma arma usada pela suspeita. Um terceiro envolvido ainda não identificado deixou o local dos disparos no veículo de Paula e em posse da arma usada na ação.



Em seguida, de acordo com testemunhas, Paula também deixou o local de Uber, na companhia de um homem de 31 anos. Policiais localizaram o veículo e, a principio, os dois envolvidos apresentaram nervosismo e resistência à abordagem policial. Ainda de acordo com informações policiais, a suspeita chegou a empurrar os agentes, precisando ser contida por uso de algemas.



Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo.