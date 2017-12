Mulher morre em capotamento

Divulgação / 16º SGB O motorista estava bêbado e capotou o carro

Uma mulher de 64 anos morreu quando o carro que viajava saiu da pista, capotou e despencou em um barranco, na Rodovia MS-156, nesta sexta-feira (22). O trecho liga Amambai a Tacuru.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o Fiat Uno, com placas de Tacuru-MS, era conduzido por Valdecir Rodrigues, de 28 anos. O motorista se deslocava no sentido Tacuru-Amambai da via, quando cruzou a rodovia, capotou o carro e caiu no barranco.

O carro ficou parcialmente destruído e a passageira, que estava do lado do carona no veículo, acabou morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros de Amambai retirou as vítimas do local. Valdecir foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Amambai, onde recebeu o atendimento emergencial. Posteriormente foi encaminhado para um hospital com maiores recursos.

De acordo com informações do prontuário médico, o motorista estava embriagado.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local realizando os levantamentos de praxe e um laudo deverá apontar as causas do acidente.