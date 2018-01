Mulher mata o marido ao flagrá-lo em relação sexual com a amante

Flavio Vilhalva Freitas, 36 anos, foi assassinado pela companheira Silzonela Araújo Martins, 37, ao ser flagrado mantendo relação sexual com uma amante. O crime aconteceu na sexta-feira (5), na aldeia TeKiruê, em Caarapó.

Conforme o Boletim de Ocorrência, Flávio, a esposa faziam churrasco na casa onde mora, acompanhados de uma vizinha, de 21 anos. Após algumas horas de festa, a vizinha foi embora e Flávio saiu em seguida. Desconfiada, Silzonela foi atrás do marido alguns momentos depois e o flagrou mantendo relação sexual com a vizinha em estrada vicinal.

Inicialmente, Silzonela atacou a amante com golpes de faca, mas Flavio saiu em defesa e foi esfaqueado. Ele não resistiu ao golpe e morreu no local. A autora do assassinato e da tentativa de assassinato contra a amante do marido foi presa em flagrante.